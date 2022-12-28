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За прошедшие сутки оккупанты ранили трех мирных жителей Донбасса, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

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За прошедшие сутки, 27 декабря, российские оккупанты ранили троих мирных жителей Донбасса.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! За 27 декабря россияне ранили 3 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки оккупанты ранили трех мирных жителей Донбасса, - ОВА 01

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