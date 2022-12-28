Задержан предатель, который помог рашистам переименовать улицы на временно оккупированной Луганщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе многоэтапных следственно-оперативных действий в Киеве и освобожденных территориях востока Украины.

Злоумышленником оказался бывший руководитель коммунального предприятия во временно оккупированном Сватово в Луганской области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, после захвата украинского города, он одним из первых поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

За это его назначили главой созданного агрессором местного "муниципального унитарного предприятия по благоустройству".

"Находясь на "должности", он помогал оккупационной администрации организовывать "массовые" мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнял указание Москвы о переименовании улиц захваченного города "советскими" названиями. Для этого лично подписывал соответствующие "распорядительные" документы и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Впрочем, во время контрнаступления ВСУ коллаборант бежал в страну-агрессор, где с сентября этого года скрывался от правосудия. Но впоследствии решил незаметно вернуться в Украину и потеряться в столице нашего государства.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили планы злоумышленника, установили маршруты его перемещения и задержали в Киеве.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.





Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.