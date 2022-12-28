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Задержан предатель, который помог рашистам переименовать улицы на временно оккупированной Луганщине, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе многоэтапных следственно-оперативных действий в Киеве и освобожденных территориях востока Украины.

Злоумышленником оказался бывший руководитель коммунального предприятия во временно оккупированном Сватово в Луганской области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, после захвата украинского города, он одним из первых поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

За это его назначили главой созданного агрессором местного "муниципального унитарного предприятия по благоустройству".

"Находясь на "должности", он помогал оккупационной администрации организовывать "массовые" мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнял указание Москвы о переименовании улиц захваченного города "советскими" названиями. Для этого лично подписывал соответствующие "распорядительные" документы и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Впрочем, во время контрнаступления ВСУ коллаборант бежал в страну-агрессор, где с сентября этого года скрывался от правосудия. Но впоследствии решил незаметно вернуться в Украину и потеряться в столице нашего государства.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили планы злоумышленника, установили маршруты его перемещения и задержали в Киеве.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.

Задержан предатель, который помог рашистам переименовать улицы на временно оккупированной Луганщине, - СБУ 01
Задержан предатель, который помог рашистам переименовать улицы на временно оккупированной Луганщине, - СБУ 02

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Є пропозиція: повісить його на площі Гарантію даю - жителі увічнять його пам"ять - неофіційно будуть називать її "площа повішеного"
  • Snart
    у ході багатоетапних слідчо-оперативних дій у Києві та звільнених територіях сходу України. Джерело: https://censor.net/ua/p3389767

    Перебуваючи на "посаді" він допомагав окупаційній адміністрації організовувати "масові" заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Також виконував вказівку Москви щодо перейменування вулиць захопленого міста "радянськими" назвами. Для цього особисто підписував відповідні "розпорядчі" документи і контролював процес "совєтизації" міської інфраструктури" Джерело: https://censor.net/ua/p3389767

    Скільки співробітників скільки годин витратили для проведення багатоетапний дій щоб спіймати «двірника»?
    Ні, це також треба, але почніть вже з «верхів»!
  • Vika Lysenko
    Ещё руки пачкать ,вВеликобритании предателей во время войны вешали
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