За минувшие сутки российские оккупанты ранили 8 гражданских, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за минувшие сутки получили ранения 8 гражданских.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"По данным областных военных администраций в Донецкой области - 3 раненых, в Харьковской области - 2 раненых (в т.ч. 1 на мине), в Херсонской области - 3 раненых", - говорится в сообщении.

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