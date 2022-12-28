Последствия вражеских обстрелов Херсонской области. ФОТОрепортаж

Херсон находится под круглосуточным огнем врага: за прошедшие сутки повреждены родильное отделение, детский сад и десятки домов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, российская армия раз атаковала Херсонщину из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и минометов. Под массированным ударом врага оказались общины Бериславского и Херсонского районов, русские били прицельно по мирным людям и гражданским объектам.

"Областной центр российские войска круглосуточно обстреливали, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры. В городе российские снаряды изуродовали десятки частных домов, многоэтажки, родильное отделение больницы, хлебзавод, склады, детский сад, газопровод, автомобили", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, есть пострадавшие среди мирного населения. Во время артиллерийского обстрела пгт Антоновка минно-взрывные травмы получила 44-летняя женщина. В Корабельном районе во время артобстрела получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения супруги пенсионеры. На местах "прилетов" работали следственно-оперативные группы полиции и экстренные службы. За минувшие сутки полиция открыла 41 уголовное производство по фактам военных преступлений российских кафиров в Херсонской области.















