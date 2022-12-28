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Последствия вражеских обстрелов Херсонской области. ФОТОрепортаж

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Херсон находится под круглосуточным огнем врага: за прошедшие сутки повреждены родильное отделение, детский сад и десятки домов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, российская армия раз атаковала Херсонщину из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и минометов. Под массированным ударом врага оказались общины Бериславского и Херсонского районов, русские били прицельно по мирным людям и гражданским объектам.

"Областной центр российские войска круглосуточно обстреливали, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры. В городе российские снаряды изуродовали десятки частных домов, многоэтажки, родильное отделение больницы, хлебзавод, склады, детский сад, газопровод, автомобили", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, есть пострадавшие среди мирного населения. Во время артиллерийского обстрела пгт Антоновка минно-взрывные травмы получила 44-летняя женщина. В Корабельном районе во время артобстрела получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения супруги пенсионеры. На местах "прилетов" работали следственно-оперативные группы полиции и экстренные службы. За минувшие сутки полиция открыла 41 уголовное производство по фактам военных преступлений российских кафиров в Херсонской области.

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Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 02
Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 03
Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 04
Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 05
Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 06
Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 07
Последствия вражеских обстрелов Херсонской области 08

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