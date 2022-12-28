В Одессе проводят демонтаж памятника Екатерине II. ФОТОрепортаж

С утра 28 декабря в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине Второй.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Движение транспорта на площади перекрыто. Коммунальщики начали подготовку к демонтажу, разбирают недавно возведенный вокруг памятника саркофаг. На месте находится огромное количество охраны.

Напомним, решение о демонтаже памятника Одесский горсовет принял 30 ноября. Скульптурную композицию решили передать на хранение в Одесский художественный музей.

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Фигура императрицы не имеет исторической ценности, она была отлита в 2007 году, а фигуры фаворитов - экспонаты, находящиеся на балансе Музея Блещунова.









