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В Одессе проводят демонтаж памятника Екатерине II. ФОТОрепортаж

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С утра 28 декабря в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине Второй.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Движение транспорта на площади перекрыто. Коммунальщики начали подготовку к демонтажу, разбирают недавно возведенный вокруг памятника саркофаг. На месте находится огромное количество охраны.

Напомним, решение о демонтаже памятника Одесский горсовет принял 30 ноября. Скульптурную композицию решили передать на хранение в Одесский художественный музей.

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Фигура императрицы не имеет исторической ценности, она была отлита в 2007 году, а фигуры фаворитов - экспонаты, находящиеся на балансе Музея Блещунова.

В Одессе проводят демонтаж памятника Екатерине II 01
В Одессе проводят демонтаж памятника Екатерине II 02
В Одессе проводят демонтаж памятника Екатерине II 03
В Одессе проводят демонтаж памятника Екатерине II 04
В Одессе проводят демонтаж памятника Екатерине II 05

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Топ комментарии

  • Ярема Стогін b9074bab
    Х-ве рішення. Такі штуки треба миттєво роздробити на щебінь і використати як матеріал для відновлення зруйнованого кацапами. "Поставити "на зберігання" - то створити новий гадюшник для зборищ всякої ватної, антиукраїнської пиз.оти і нового "дома профсоюзов" (бдаго, що там там ще не все вигоріло- місця всім вистачить).
    Точ-у-точ, як свого часу зробили румуни з Ніколає і Єлєною Чаушеску - впіймали, миттю розстріляли і продемонстрували відео на весь світ. І у прибічників режиму зразу же опустилися руки і припинився опір: не стало вождя, не стало надії.
    Те ж саме з пам"ятником кату суворову в Ізмаїлі - теж поставили "на зберігання"...
  • Дмитрий Брынза
    "Старинный памятник рушат." "Достояние народа." "Основателю города."- Скоро на рассейских сми.
  • Viktor Lisenko
    горе то какое
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