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Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов. ФОТО

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27-28 декабря текущего года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначенцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, генерал-майор Буданов заслушал доклад командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил особо отличившихся во время уничтожения оккупантов воинов.

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Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов 01
Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов 02
Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов 03
Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов 04
Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов 05
Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов 06
Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов 07

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Топ комментарии

  • Олександр Вільчинський
    Це той буданов, що в лютому заявляв що розвідка не має даних про підготовку рахуїв до війни, коли весь світ кричав зворотнє, воно кричало що війни не буде, і це воно заявляло як голова розвідки, і кричало що розвідка британії *****. Це також і йому ми маємо «дякувати» за втрачену херсонщину, запоріжчину, ЗАЕС, та інші подарунки рашкі, в нормальній країні він би вже сидів за зраду а в нас він ще один герой що не втік, ми як нація збоченців, ми зі зрадників робим ідолів, а малиб їх карати
  • Vadim Smirnoff
    А его сожитель гогилашвили тоже ставил задачи ?
  • Alex_Dimitrov
    раздобрел Кирилл на штабной работе, еле каска на лицо налезает )
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