Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов. ФОТО

27-28 декабря текущего года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначенцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, генерал-майор Буданов заслушал доклад командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил особо отличившихся во время уничтожения оккупантов воинов.

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