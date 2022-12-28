Буданов посетил позиции Сил обороны в Бахмуте: определил задачи и наградил воинов. ФОТО
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27-28 декабря текущего года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначенцы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, генерал-майор Буданов заслушал доклад командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил особо отличившихся во время уничтожения оккупантов воинов.