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В Минске военные тренируются переходить с мирного на военное время, - Минобороны РБ. ФОТОрепортаж

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Военнослужащие белорусской армии тренируются переходить из мирного в военное время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Белоруссии в Telegram.

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время.

Основная цель мероприятия – проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности", – говорится в сообщении.

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В Минске военные тренируются переходить с мирного на военное время, - Минобороны РБ 01
В Минске военные тренируются переходить с мирного на военное время, - Минобороны РБ 02
В Минске военные тренируются переходить с мирного на военное время, - Минобороны РБ 03
В Минске военные тренируются переходить с мирного на военное время, - Минобороны РБ 04
В Минске военные тренируются переходить с мирного на военное время, - Минобороны РБ 05

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    - Где в армии служил?
    - В Вицебскай брыгаде!
    - Кем? Снайпер? Командир БМД?
    - Да я толька плац падметал да картошку на кухне чистил!
    - А что же ты делать будешь, кагда "бендеры" нападут?
    - То, ша умею: начищу им картошки да плац падмету!
  • arye z.
    Лука, не тупи.
    Ты за 28 лет доказал, что хотя и изрядная сволочь, но не дурак.
    Ты 28 лет умудрялся проскальзывать между струек - ни нашим и ни вашим. Тем и жив остался.
    А если сейчас дашь *********** втянуть себя в безумную авантюра, то это станет концом и твоей страны, и твоего народа и тебя самого.
  • Maksim Perepelitca
    ..Цікаво , офіцер на першому фото - на якому вже місяці . ??
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