В Минске военные тренируются переходить с мирного на военное время, - Минобороны РБ. ФОТОрепортаж
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Военнослужащие белорусской армии тренируются переходить из мирного в военное время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Белоруссии в Telegram.
"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время.
Основная цель мероприятия – проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности", – говорится в сообщении.