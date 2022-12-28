В Минске военные тренируются переходить с мирного на военное время, - Минобороны РБ. ФОТОрепортаж

Военнослужащие белорусской армии тренируются переходить из мирного в военное время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Белоруссии в Telegram.

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время.

Основная цель мероприятия – проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности", – говорится в сообщении.

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