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Предатель, который "сливал" позиции ВСУ в Краматорске, приговорен к 11 годам заключения, - СБУ. ФОТО

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Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время контрдиверсионных мер на территории региона в марте этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тelegram-канал СБУ.

"В результате следственно-оперативной работы собраны безоговорочные доказательства вины еще одного приспешника агрессора. Им оказался информатор боевиков незаконных вооруженных формирований, входящих в состав Южного военного округа РФ. После начала полномасштабного вторжения он собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что местный житель пытался выявить боевые позиции и фортификационные сооружения ВСУ в Краматорском районе. На сотрудничество с противником пошел добровольно.

Для получения информации военного характера на мужчину вышла его одноклассница, входящая в состав одной из террористических группировок "ДНР" и находящаяся на временно оккупированной территории востока Украины.

Именно ей агент передавал закрытые сведения о расположении украинских войск. О полученной информации она "отчитывалась" вожакам боевиков и командованию российских захватчиков.

Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения ракетных ударов по Краматорску. Во время обыска у злоумышленника обнаружены мобильные телефоны с доказательствами переписки с врагом через мессенджеры.

По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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Предатель, который сливал позиции ВСУ в Краматорске, приговорен к 11 годам заключения, - СБУ 01Предатель, который сливал позиции ВСУ в Краматорске, приговорен к 11 годам заключения, - СБУ 02
Предатель, который сливал позиции ВСУ в Краматорске, приговорен к 11 годам заключения, - СБУ 03

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Топ комментарии

  • ViktorXP
    і 11 років істиме харч за рахунок платників податків...

    може їх розстрілювати нах...?
  • Олександр Смага 37225daa
    Саме головне,щоб цього не виіпаного пі тараса,відправили відбуввть покарання в Західну Україну(в ідеалі Климентовичі або Сокиряни) Пора йому на каміноломню кайлом довбуть камінь. Ну і вишенька на торт, треба щоб йому місцеві "мурчики" влаштували йому "вирвані годи" Щоб один день лагеря, для нього був як десять років.А тамо місцеві блотюки, ой як не ******* таку публіку. Його тамо просто розірвуть як " марлеві труси" Щоб ця бл яді на, сама просила у Бога смерті. А ще краще, щоб він вздьорнувся. Пі тарасу повинна бути смерть, як мразюці.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    На гілляку запроданця!
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