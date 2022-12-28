Предатель, который "сливал" позиции ВСУ в Краматорске, приговорен к 11 годам заключения, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время контрдиверсионных мер на территории региона в марте этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тelegram-канал СБУ.

"В результате следственно-оперативной работы собраны безоговорочные доказательства вины еще одного приспешника агрессора. Им оказался информатор боевиков незаконных вооруженных формирований, входящих в состав Южного военного округа РФ. После начала полномасштабного вторжения он собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что местный житель пытался выявить боевые позиции и фортификационные сооружения ВСУ в Краматорском районе. На сотрудничество с противником пошел добровольно.

Для получения информации военного характера на мужчину вышла его одноклассница, входящая в состав одной из террористических группировок "ДНР" и находящаяся на временно оккупированной территории востока Украины.

Именно ей агент передавал закрытые сведения о расположении украинских войск. О полученной информации она "отчитывалась" вожакам боевиков и командованию российских захватчиков.

Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения ракетных ударов по Краматорску. Во время обыска у злоумышленника обнаружены мобильные телефоны с доказательствами переписки с врагом через мессенджеры.

По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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