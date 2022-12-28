Спутниковые снимки зафиксировали оборонительные сооружения на юге оккупированного Крыма. ФОТО

Обнародованы спутниковые снимки, как российские захватчики окапываются вокруг радиолокационной станции возле с. Лазурное на южном берегу Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter швейцарского OSINT-аналитика Бенджамина Питте.

"Российские военные вырыли окопы вокруг радиолокационной станции возле Лазурного на юге Крыма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что траншеи видны на спутниковых снимках высокого разрешения. Система окопов, возможно, была расширена после того, как были сделаны снимки.

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