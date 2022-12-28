Спутниковые снимки зафиксировали оборонительные сооружения на юге оккупированного Крыма. ФОТО
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Обнародованы спутниковые снимки, как российские захватчики окапываются вокруг радиолокационной станции возле с. Лазурное на южном берегу Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter швейцарского OSINT-аналитика Бенджамина Питте.
"Российские военные вырыли окопы вокруг радиолокационной станции возле Лазурного на юге Крыма", – говорится в сообщении.
Отмечается, что траншеи видны на спутниковых снимках высокого разрешения. Система окопов, возможно, была расширена после того, как были сделаны снимки.