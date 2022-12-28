Из портов Большой Одессы за два дня экспортировали более 400 тыс. тонн агропродукции. ФОТО

В рамках "Зерновой инициативы" за 2 дня из портов Большой Одессы 11 судов экспортировали 422 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

Среди них балкер ALANDA STAR с 30,8 тыс. т пшеницы для Египта, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс. тонн масла для Индии.

"Ключевым препятствием в работе "зернового коридора" остается торможение со стороны РФ под разными предлогами инспекции судов в Босфоре. Это привело к стабильной очереди у 90+ судов, миллионного ущерба грузовладельцам, недоэкспорту минимум в 5-6 млн тонн в течение года", - отметили в Министерстве.

По состоянию на 27 декабря в Босфоре инспекцию ожидают 96 судов, из которых 71 судно — на вход в порты, а 25 — уже загружены агропродукцией. Ежедневно проходит 6 из 10 запланированных инспекций. Кроме уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, которые не регламентируются документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету проверки. Из-за таких действий сокращается количество флота, который движется под погрузку украинской агропродукцией.

Таким образом, недавно порт Одессы отправил балкер BRAVE M с 28 тыс. тонн зерна для африканской Ливии. До этого он месяц ожидал инспекции в коридоре, чтобы зайти в порт под загрузку.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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