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Из портов Большой Одессы за два дня экспортировали более 400 тыс. тонн агропродукции. ФОТО

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В рамках "Зерновой инициативы" за 2 дня из портов Большой Одессы 11 судов экспортировали 422 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

Среди них балкер ALANDA STAR с 30,8 тыс. т пшеницы для Египта, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс. тонн масла для Индии.

"Ключевым препятствием в работе "зернового коридора" остается торможение со стороны РФ под разными предлогами инспекции судов в Босфоре. Это привело к стабильной очереди у 90+ судов, миллионного ущерба грузовладельцам, недоэкспорту минимум в 5-6 млн тонн в течение года", - отметили в Министерстве.

По состоянию на 27 декабря в Босфоре инспекцию ожидают 96 судов, из которых 71 судно — на вход в порты, а 25 — уже загружены агропродукцией. Ежедневно проходит 6 из 10 запланированных инспекций. Кроме уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, которые не регламентируются документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету проверки. Из-за таких действий сокращается количество флота, который движется под погрузку украинской агропродукцией.

Таким образом, недавно порт Одессы отправил балкер BRAVE M с 28 тыс. тонн зерна для африканской Ливии. До этого он месяц ожидал инспекции в коридоре, чтобы зайти в порт под загрузку.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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Из портов Большой Одессы за два дня экспортировали более 400 тыс. тонн агропродукции 01
Из портов Большой Одессы за два дня экспортировали более 400 тыс. тонн агропродукции 02
Из портов Большой Одессы за два дня экспортировали более 400 тыс. тонн агропродукции 03

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