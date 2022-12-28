Опубликовано фото гостиницы, в которой задержали Жеваго. ФОТО

Константина Жеваго задержали в отеле Le K2 Palace Courchevel на французском горнолыжном курорте Куршевель.

Фото гостиницы опубликовал журналист Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отель Le K2 Palace Courchevel, в котором задержали Константина Жеваго", – подписал он снимки.





По информации с сайта Booking.com, ночь в номере на двоих в этом отеле стоит около 57 тысяч.

Номера почти на все дни забронированы. Вот как они выглядят (фото с веб-сайта Booking.com).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жеваго задержали в Куршевеле, готовятся документы на экстрадицию, - ДБР (обновлено)

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 декабря Константин Жеваго был задержан в Куршевеле по запросу украинской стороны. Он подозревается в организации присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств.











