Опубликовано фото гостиницы, в которой задержали Жеваго. ФОТО
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Константина Жеваго задержали в отеле Le K2 Palace Courchevel на французском горнолыжном курорте Куршевель.
Фото гостиницы опубликовал журналист Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.
"Отель Le K2 Palace Courchevel, в котором задержали Константина Жеваго", – подписал он снимки.
По информации с сайта Booking.com, ночь в номере на двоих в этом отеле стоит около 57 тысяч.
Номера почти на все дни забронированы. Вот как они выглядят (фото с веб-сайта Booking.com).
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 декабря Константин Жеваго был задержан в Куршевеле по запросу украинской стороны. Он подозревается в организации присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств.