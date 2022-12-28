На частном дворе в Николаеве сдетонировал кассетный снаряд, - полиция. ФОТО

28 декабря в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя местная жительница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

"Как оказалось, опасная находка уже некоторое время находилась в груде мусора, который женщина решила поджечь, когда убирала во дворе своего частного дома. Именно в это время снаряд и сдетонировал", - говорится в сообщении.

Женщине порубило ноги. Сейчас она находится в больнице. Погибла домашняя собака.

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