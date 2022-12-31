Последствия обстрела 30 декабря Степногорска Запорожской области. ФОТОрепортаж

В Степногорске Запорожской области в результате ракетного удара 30 декабря повреждены многоэтажки, частные дома и магазин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"30 декабря в пгт Степногорск в результате ночных обстрелов произошло частичное разрушение перекрытия многоэтажек, частных домов и магазина без последующего горения. Сотрудники ГСЧС обследовали места обстрела, провели работы по разбору разрушенных конструкций. Жертв и пострадавших нет.

В течение суток пиротехники ГСЧС обнаружили 1 кассетный кумулятивно-обломочный элемент в населенном пункте Запорожского района. Этот взрывоопасный предмет уничтожен, соответственно, подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности", - говорится в сообщении.

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