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Последствия обстрела 30 декабря Степногорска Запорожской области. ФОТОрепортаж

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В Степногорске Запорожской области в результате ракетного удара 30 декабря повреждены многоэтажки, частные дома и магазин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"30 декабря в пгт Степногорск в результате ночных обстрелов произошло частичное разрушение перекрытия многоэтажек, частных домов и магазина без последующего горения. Сотрудники ГСЧС обследовали места обстрела, провели работы по разбору разрушенных конструкций. Жертв и пострадавших нет.

В течение суток пиротехники ГСЧС обнаружили 1 кассетный кумулятивно-обломочный элемент в населенном пункте Запорожского района. Этот взрывоопасный предмет уничтожен, соответственно, подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрела 30 декабря Степногорска Запорожской области 01
Последствия обстрела 30 декабря Степногорска Запорожской области 02
Последствия обстрела 30 декабря Степногорска Запорожской области 03
Последствия обстрела 30 декабря Степногорска Запорожской области 04
Последствия обстрела 30 декабря Степногорска Запорожской области 05
Последствия обстрела 30 декабря Степногорска Запорожской области 06
Последствия обстрела 30 декабря Степногорска Запорожской области 07

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