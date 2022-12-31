Обломки российской ракеты в одном из районов Киевской области. ФОТОрепортаж
12 8599
Вследствие падения частей российской ракеты пострадавших и разрушений нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Части сбитой силами ПВО ракеты нашли в лесополосе после сегодняшнего обстрела столичного региона. Пострадавших и разрушений нет. Полицейские осматривают место происшествия и документируют преступления РФ.
Спасибо нашим военным за эффективную работу. В этот день над этим районом военные сбили по меньшей мере 3 ракеты оккупантов", - говорится в сообщении.