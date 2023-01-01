Ночью россияне дважды обстреляли Никопольщину, повреждена больница, банк, аптеки, гостиница, магазины и линия электропередач, ранена женщина. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"В Никополь прилетели по меньшей мере 20 снарядов. Один из них вызвал возгорание в девятиэтажке. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз - ее доставили в больницу. Утром женщину выписали.
В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Побиты больница, банк, две аптеки, гостиница, магазины и линия электропередач.
В Красногригорьевской громаде обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Также Резниченко сообщил о "новогоднем подарке от воздушного командования "Восток"": "Наши защитники неба уничтожили один дрон-камикадзе, летевший на область. Это был "Шахид"".
Отмечается, что остальные районы встречали новый год под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций, и сейчас везде спокойно.