Ночью россияне дважды обстреляли Никопольщину, повреждена больница, банк, аптеки, гостиница, магазины и линия электропередач, ранена женщина. ФОТОрепортаж

Вражеские "Грады" и тяжелая артиллерия умышленно били по жилым кварталам именно в праздничное время. Под прицел попали две громады – Красногригорьевская и Никопольская.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополь прилетели по меньшей мере 20 снарядов. Один из них вызвал возгорание в девятиэтажке. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз - ее доставили в больницу. Утром женщину выписали.

В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Побиты больница, банк, две аптеки, гостиница, магазины и линия электропередач.

В Красногригорьевской громаде обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Также Резниченко сообщил о "новогоднем подарке от воздушного командования "Восток"": "Наши защитники неба уничтожили один дрон-камикадзе, летевший на область. Это был "Шахид"".

Отмечается, что остальные районы встречали новый год под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций, и сейчас везде спокойно.







