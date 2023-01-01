Обломки "Шахеда" на спортивной площадке, - Небытов. ФОТО
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Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов показал упавшие на спортивную площадку обломки "Шахеда".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Обломки шахида – часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом!
Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко-стиль.
И эти обломки не на фронте, где идут упорные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети.
Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии.
Спасибо подразделениям ПВО ВСУ за отличный результат. Без вашей профессиональной работы утро было бы недоброе", - написал он.