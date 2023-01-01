Новогодняя ночь в Донецкой области: россияне продолжили обстреливать населенные пункты на разных участках фронта, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики продолжали стрелять на разных участках фронта даже в новогоднюю ночь.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Волновахском направлении под огонь попал Угледар и окрестности города, без жертв.

На Донецком направлении произошел обстрел частного сектора Курахово, а уже после полуночи россияне дважды обстреляли Авдеевку из Градов — никто не пострадал.

На Горловском направлении обстрелам подвергся Торецк — повреждены 8 домов, информация о пострадавших не поступала.

Также вчера снаряд прилетел в Алексеево-Дружковку Дружковской громады — снаряд не разорвался, разрушений и жертв нет", - говорится в сообщении.









