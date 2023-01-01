Ситуация в энергосистеме контролируется. Делаем все, чтобы новогодний праздник был со светом, - "Укрэнерго"

Прошедшие сутки были сложными для энергетиков. После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели – оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар.

В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13 массированной атаке дронами. Противовоздушная оборона Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, в целом уничтожила 45 ударных БПЛА. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономно потреблять электроэнергию!", - говорится в сообщении.