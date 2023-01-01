В новогоднюю ночь враг ударил по детской областной больнице в Херсоне, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Херсоне в новогоднюю ночь враг обстрелял детскую областную больницу. Спасатели ликвидировали пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 1 января примерно в полночь в результате обстрела произошел пожар в корпусе детской областной больницы. По состоянию на 00:40 пожары ликвидированы. Персоналом больницы, до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы в подвал 17 детей, 4 родителя и 38 работников. Пострадавших нет.

"Также было 2 попадания в другой корпус больницы. Пожар не возник. Выбиты окна, повреждена стена. В момент обстрела в корпусе людей не было. К работам были привлечены 26 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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