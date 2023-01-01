Россияне 31 декабря обстреляли Донецкую область 18 раз, попали в критическую инфраструктуру и дома, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

31 декабря россияне 18 раз обстреляли жилые кварталы 11 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Нацполиции Украины.

"Оккупанты накрыли огнем 11 населенных пунктов - города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Курахово, Николаевка, Торецк, пгт Большая Новоселка, Алексеево-Дружковка, села Веселое, Марково, Предтечино. Армия России била ракетами, "Градами", артиллерией.

Уничтожены и повреждены 26 гражданских объектов – 19 жилых домов, школа, завод, трансформатор, зернохранилище и т.д.", - говорится в сообщении.

Два ракетных удара из ЗРК "С-300" оккупанты нанесли по Николаевке. Разрушения получили учебное заведение и две многоэтажки.

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Еще одна ракета ударила по Алексеево-Дружковке, где повреждено 5 частных домов. Также в результате ракетной атаки есть повреждения в промышленной зоне Краматорска.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.









