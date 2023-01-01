Пограничники уничтожили десяток оккупантов и взяли в плен двух бывших узников на Бахмутском направлении, - ГНСУ. ФОТО
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Вчера пограничники на Бахмутском направлении отразили несколько штурмовых атак оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, в стрелковом бою наши защитники уничтожили до десятка захватчиков и взяли в плен двух бывших узников. Российское командование, не считаясь с потерями, отправляет их на штурм украинских опорных пунктов.
"А в Луганской области аэроразведка ГНСУ обнаружила в лесополосе российскую БМП. Для "поздравления новогодним салютом" пограничники привлекли артиллеристов одной из механизированных бригад. "Беха" уничтожена вместе с экипажем", - говорится в сообщении.