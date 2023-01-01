Пограничники сбили вражеский беспилотник в Донецкой области. ФОТОрепортаж

В Донецкой области пограничники сбили вражеский БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"На днях над своими позициями охранники границы обнаружили российский беспилотник. Вражеский дрон шпионил за действиями наших сил на одном из направлений в Донецкой области. По "птичке" противника открыли огонь из стрелкового оружия. Точными выстрелами квадрокоптер сбили, он упал у позиций наших защитников", – говорится в сообщении.







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