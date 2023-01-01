У одного из населенных пунктов Киевщины обнаружили обломки российской ракеты Х-55, - Небытов. ФОТОрепортаж

В Киевской области неподалеку от населенного пункта обнаружены обломки ракеты Х-55, выпущенной российскими захватчиками во время массированной атаки 31 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграм-канале.

"Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевщины после вчерашнего массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле неподалеку от населенного пункта. Пострадавшие и разрушения отсутствуют. Спасибо нашим Силам ПВО за отличную работу", - рассказал он.

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