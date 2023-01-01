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ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер

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Журналист и блогер Денис Казанский на основе сообщений в российских соцсетях обнародовал информацию о точном ударе ВСУ в помещение с мобилизованными россиянами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Казанский отметил: "В Макеевке оккупантам прилетел новогодний подарок. Ударом "Хаймарса" было уничтожено 19-е училище в поселке Путь Ильича, где находилась казарма российских мобиков. От здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщают о сотнях погибших.

Учитывая, что заскулили даже пропагандисты Владлен Татарский, Даниил Безсонов и Царев, потери действительно зашкаливают. Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов ясно, что они очень высоки. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян придется встречать сотни гробов из Украины.

Опять же есть хороший повод сравнить действия России и Украины. Если российские мясники на Новый год безо всякого смысла били дорогими крылатыми ракетами по гражданским, то ВСУ сработали профессионально и точечно. Ликвидировали кого надо".

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ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 01

ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 02
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 03
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 04
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 05
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 06
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 07
ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер 08

Топ комментарии

  • olele
    Це стосується анонсу https://t.me/Dobriy_Shubin_Donetsk_ukr/11077
    Коротше, в окупованій Макіївці, дикі обізяни вирішили зробити кацапську базу на території ПТУ-19. І напхали туди м'яса більш тисячі тушок. Ми досі сперечаємося, бо цифра може бути значно більшою з деяких причин.
    Цей факт дуже зацікавив Хімарсят). А я трохи підлив олії у вогонь - бо будівля міцна, залізобетонна. Вислав фото, щоб було зручно розлічити потужність удару.
    Як інженер з багатим досвідом скажу - Хімарсята рахують дуже добре. З математикою в них все гаразд. Будівлі більш немає. Зовсім. Усі ракети - у ціль (давайте вата, *******, що ЗСУ ******* неточно і у мирняк). Сам Да Вінчі не зробив би краще) А ще - Хімарсята зробили це точно у Новорічну годину. Це - найкращій подарунок під ялинку у моєму житті.
    Дуже дякую усім причетним - кожен зробив свою роботу на відмінно. Українці - непереможні. Хімарсятам - низький уклін)
    Знаю, що підари мене читають - ви усі здохнете. Мені більш нічого вам сказати. (с) Добрий Шубін
  • baba parasya
  • vadyan
    Там було три ракети : в 23.59, в 00.00 та в 00.01
    Як раз коли дамбасяни на виступ ***** оргазмували
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