ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Казанский отметил: "В Макеевке оккупантам прилетел новогодний подарок. Ударом "Хаймарса" было уничтожено 19-е училище в поселке Путь Ильича, где находилась казарма российских мобиков. От здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщают о сотнях погибших.
Учитывая, что заскулили даже пропагандисты Владлен Татарский, Даниил Безсонов и Царев, потери действительно зашкаливают. Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов ясно, что они очень высоки. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян придется встречать сотни гробов из Украины.
Опять же есть хороший повод сравнить действия России и Украины. Если российские мясники на Новый год безо всякого смысла били дорогими крылатыми ракетами по гражданским, то ВСУ сработали профессионально и точечно. Ликвидировали кого надо".