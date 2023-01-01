ВСУ в новогоднюю ночь ударили в местоположение мобилизованных в Макеевке, соцсети сообщают о сотнях убитых, - блогер

Журналист и блогер Денис Казанский на основе сообщений в российских соцсетях обнародовал информацию о точном ударе ВСУ в помещение с мобилизованными россиянами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Казанский отметил: "В Макеевке оккупантам прилетел новогодний подарок. Ударом "Хаймарса" было уничтожено 19-е училище в поселке Путь Ильича, где находилась казарма российских мобиков. От здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщают о сотнях погибших.

Учитывая, что заскулили даже пропагандисты Владлен Татарский, Даниил Безсонов и Царев, потери действительно зашкаливают. Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов ясно, что они очень высоки. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян придется встречать сотни гробов из Украины.

Опять же есть хороший повод сравнить действия России и Украины. Если российские мясники на Новый год безо всякого смысла били дорогими крылатыми ракетами по гражданским, то ВСУ сработали профессионально и точечно. Ликвидировали кого надо".

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