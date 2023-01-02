Во время воздушной тревоги раздался взрыв в Деснянском районе Киева. ФОТО

В результате атаки Киева российскими шахедами ночью 2 января в Деснянском районе Киева раздался взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил: "Взрыв в Деснянском районе Киева. Все службы едут на место. Детали – впоследствии".

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко предоставил более подробную информацию: "По предварительным данным падение обломков бпла на проезжую часть дороги. Повреждение окон дома. Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы", - сообщил он.

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Также сообщается, что на месте падения обломков в Деснянском районе есть пострадавший. 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт.