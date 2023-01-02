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Во время воздушной тревоги раздался взрыв в Деснянском районе Киева. ФОТО

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В результате атаки Киева российскими шахедами ночью 2 января в Деснянском районе Киева раздался взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил: "Взрыв в Деснянском районе Киева. Все службы едут на место. Детали – впоследствии".

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко предоставил более подробную информацию: "По предварительным данным падение обломков бпла на проезжую часть дороги. Повреждение окон дома. Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы", - сообщил он.

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Также сообщается, что на месте падения обломков в Деснянском районе есть пострадавший. 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт.

Во время воздушной тревоги раздался взрыв в Деснянском районе Киева 01

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Топ комментарии

  • Oleh Hello d7d2b035
    У свята люди відпочивають, розслабляються і розсіюють увагу, тому для людожера путіна, нажаль, це природний час для атаки.
  • Sergey Sheshenya
    Дроны-камикадзе сейчас летят в основном по Киеву. Скажем так, половина ракет и дронов летит по Киеву, это их лакомая цель- столица.
  • Герхард
    Тобто, Кірюша Тимошенко розповсюджує інфу з телеграму, яку просили не розповсюджувати.
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