Россияне начали ремонтировать дом в оккупированном Мариуполе, но в процессе половина здания обрушилась, - Андрющенко. ФОТО
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Российские захватчики приступили к ремонту дома во временно оккупированном Мариуполе, но во время этого половина здания обрушилась.
Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне взялись ремонтировать дом в Кальмиусском районе в районе гостиницы Дружба. Заменили окна, радиаторы отопления и начали ремонт крыши. Но что-то пошло не так. В процессе ремонта половина дома просто обрушилась", - отметил он.