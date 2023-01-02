Россияне начали ремонтировать дом в оккупированном Мариуполе, но в процессе половина здания обрушилась, - Андрющенко. ФОТО

Российские захватчики приступили к ремонту дома во временно оккупированном Мариуполе, но во время этого половина здания обрушилась.