Будут судить двух военных РФ, которые расстреляли гражданского во время оккупации Гостомеля. ФОТО
Об этом в телеграме сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Расследованием установлено, что в марте 2022 г. на территории Гостомельского приюта для животных по ул. Свято-Покровский оккупанты обустроили временный военный пункт.
Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население.
Один из жителей отказался. Тогда оккупанты с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку якобы для расстрела. Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину", - говорится в сообщении.
Прокуроры совместно с СБУ и управлением уголовного розыска столичной полиции идентифицировали российских военнослужащих, причастных к убийству гражданина Украины.