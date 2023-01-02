Последствия взрывов в Деснянском районе Киева. ФОТОрепортаж

В результате вражеской атаки в столице пострадал человек. Ночью 2 января в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о взрывах в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии бойцы установили, что в результате падения обломков ракеты на проезжую часть в 9-этажном жилом доме были повреждены балконы и оконные стекла на 3,4,6 этажах.

Спасатели немедленно приступили к поискам вероятных пострадавших. В одной из квартир на 8 этаже находился 19-летний парень с порезом стопы, которому бойцы помогли добраться до кареты скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали потерпевшего.

На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

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