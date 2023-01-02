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Последствия взрывов в Деснянском районе Киева. ФОТОрепортаж

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В результате вражеской атаки в столице пострадал человек. Ночью 2 января в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о взрывах в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии бойцы установили, что в результате падения обломков ракеты на проезжую часть в 9-этажном жилом доме были повреждены балконы и оконные стекла на 3,4,6 этажах.

Спасатели немедленно приступили к поискам вероятных пострадавших. В одной из квартир на 8 этаже находился 19-летний парень с порезом стопы, которому бойцы помогли добраться до кареты скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали потерпевшего.

На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

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Топ комментарии

  • Тонка червона лінія
    Колись давно в лабораторії одного НДІ ми з колегами проводили досить таки цікавий експеримент: направленим імпульсом електромагнітного поля (ЕМІ) змінювали напрямок орієнтації доменів мікрочіпів довгострокової пам'яті на протилежний. Це призводило до зчитування процессором бітів інформації, до прикладу, не як "10101", а навпаки - "01010".
    Як відомо, рашистські дрони-камікадзе Шахед-136/херань-2 летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
    При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами повітря-повітря, а зі своїх штатних авіаційних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати Ш-30-1 по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (нещодавня втрата літака МІГ-29 біля Вінниці тому доказ).
    Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
    В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад, Києва - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.9 або 001101- 00001.
    Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракет і дронів з України в Африку таким же методом:
    Харків - Ум Кадада, Судан;
    Одеса - Бурем, Малі
    Запоріжжя - Совдарі, Судан;
    Львів - Мараді, Нігер
  • Dmitry Light
    Я таких занимательных представлений о работе электроники еще не видел.🙃
  • Евгений Пономарев b15b2ab9
    А если на эти чипы надеты шапочки из фольги, будут домены переворачиваться?
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