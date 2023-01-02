Атака дронами на Киев: пострадал объект энергетической инфраструктуры, начато расследование. ФОТО

Начато расследование по факту атаки дронами на столичную инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в ночь на 2 января 2023 года вооруженные силы РФ в нарушение норм международного гуманитарного права совершили массированную воздушную атаку дронами-камикадзе по центру Киева.

"Обошлось без жертв. Пострадал объект энергетической инфраструктуры. На местах событий работают работники ГСЧС, прокуроры, следователи и эксперты. В ходе осмотров обнаружены обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов, продолжается их идентификация. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

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