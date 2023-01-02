В РФ заявили об обстреле села в Белгородской области. ФОТО

Село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел. Пострадали частные дома и автомобиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Есть повреждения в 2 частных домовладениях – обломками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль. Оперативные службы на месте, администрация продолжает обход территории по домам", - написал Гладков.

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