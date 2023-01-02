В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, которого российские военные расстреляли во время оккупации. ФОТО

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тела 50-летнего мужчины, погибшего от рук оккупантов.

Об этом в телеграме сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 6 марта 2022 года житель с. Правдино Херсонской области ехал на мопеде вблизи села. По дороге он оказался недалеко от колонны российской техники и был сразу же расстрелян военными РФ из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также смотрите: Будут судить двух военных РФ, которые расстреляли гражданского во время оккупации Гостомеля. ФОТО



