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В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, которого российские военные расстреляли во время оккупации. ФОТО

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Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тела 50-летнего мужчины, погибшего от рук оккупантов.

Об этом в телеграме сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 6 марта 2022 года житель с. Правдино Херсонской области ехал на мопеде вблизи села. По дороге он оказался недалеко от колонны российской техники и был сразу же расстрелян военными РФ из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, которого российские военные расстреляли во время оккупации 01
В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, которого российские военные расстреляли во время оккупации 02

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Топ комментарии

  • alexandr shamov
    На ближайшие столетия - никакого прощения кацапам-живодерам. Шобы ихнее и десятое колено корчилось в предсмертных судорогах.
  • 18c49ed2
    Кстати, это он сказал в Каланчаке в считанных километрах от Перекопа на полицейских учениях по разгону демонстраций (!!) несогласных с его политикой. Он и не думал оборонять юг. Он готовился разгонять демонстрации патриотов.
  • 18c49ed2
    Будут. Столько оружия раздали отморозкам из тюрем - обязательно выстрелит внутрь страны. 90е им покажутся райским временем.
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