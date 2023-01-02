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2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал инфографику по итогам трагического и героического 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Залужного.

"Некоторые итоги трагического и героического 2022 года. Навсегда изменившего нас года, наше настоящее и будущее. Года, вошедшего в мировую историю. Под именем Украины и ее Вооруженных Сил", - написал Залужный и опубликовал следующую информацию.

2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 01
2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 02
2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 03
2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 04
2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 05
2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 06
2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 07
2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 08
2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 09
2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику 10

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
  • Прощай немытая раССея
    Респект Залужному и ВСУ!....

    P.S. Как это Залужному удалось Кима опередить с отчетом?....
  • 18c49ed2
    Что Кима? Как Тимошенко с Ермаком обскакал? Да и Рембо-Боневтик не успел доложить как он самолично всех 100 тыс. орков порешил.
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