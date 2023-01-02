2022 год для ВСУ в цифрах и фактах, - Залужный опубликовал инфографику
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал инфографику по итогам трагического и героического 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Залужного.
"Некоторые итоги трагического и героического 2022 года. Навсегда изменившего нас года, наше настоящее и будущее. Года, вошедшего в мировую историю. Под именем Украины и ее Вооруженных Сил", - написал Залужный и опубликовал следующую информацию.