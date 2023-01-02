Украинские новобранцы пройдут обучение в Великобритании, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Новобранцы ВСУ, имеющие небольшой военный опыт или вовсе не имеющие его, в течение 5 недель пройдут обучение в Великобритании, где приобретут навыки, необходимые для выживания и эффективности в боевых действиях на передовой.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Учебная программа для украинских новобранцев, которая продолжается в Великобритании, должна предоставить им боевые умения, позволяющие воинам-добровольцам защищать свою родину от российской агрессии. Обучение предназначено для новобранцев-добровольцев, которые присоединились к Вооруженным силам Украины с небольшим или без предварительного военного опыта, чтобы научить их навыкам, необходимым для выживания и эффективности в боевых действиях на передовой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа

Учебный курс основывается на курсе для резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании, будет проводиться по меньшей мере в течение пяти недель.

По данным Генштаба, Великобритания выделила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине, в том числе противотанковые ракеты (включая NLAW, Javelin, Brimstone и другое противотанковое оружие), реактивные системы залпового огня, бронемашины, логистические транспортные средства, машины Stormer. и сотнями ракет, морские ракеты Brimstone, артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, противоконструкционные боеприпасы и 4,5 тонны пластической взрывчатки, шлемы, бронежилеты, медицинские принадлежности, приборы ночного видения, зимняя одежда.









































