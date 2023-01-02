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Всеукраинская акция "Сплоченные": Героями бордов стали военные ВСУ и волонтеры. ФОТО

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Вооруженные Силы Украины присоединились к всеукраинской кампании наружной социальной рекламы "Сплоченные".

Об этом сообщается на Facebook-странице ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"К всеукраинской кампании наружной социальной рекламы "Сплоченные" по инициативе "Вернись живым" и совместно с независимой медийной экосистемой The Ukrainians присоединились Вооруженные Силы Украины. Цель "Сплочённых" в очередной раз показать, что, несмотря на планы врага, Украина и ее люди сильны и сплочены" ", – говорится в сообщении.

Всеукраинская акция Сплоченные: Героями бордов стали военные ВСУ и волонтеры 01

Героями бордов и ситилайтов стали боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, опытный аэроразведчик Евгений Авдеев, командир инженерно-саперной роты 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорь Мавдрик и командир роты огневой поддержки 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, Александр Петриков.

Вместе с военными героями кампании также стали ветераны, сотрудники Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым": старший инструктор по стрельбе с закрытых позиций Андрей Моруга, старший инструктор по специальной инженерной подготовке Евгений Антипенко и руководительница Инструкторского отдела Виктория Дворецкая.

Также к инициативе присоединились простые украинцы — люди, которые донатят для войск через "Вернись живым", сообщают в ВСУ. Героями бордов стали 73-летний ученый Матей Черноморец, поддерживающий ВСУ с 2014 года, предпринимательница из Львова, Марта Турецкая, чья команда продолжает помогать армии, несмотря на то, что их производство в Рубежном на Луганщине разрушили оккупанты, и проектный менеджер Андрей Палийчук донатит для ВСУ вместе со своей большой семьей - женой и тремя детьми.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Тімоті Снайдер опублікував у себе в Твітері фото українського захисника, який в окопі читає книгу і підписав його так: "Найвища честь для автора - читач".
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • lammer ya
    І що, жодного борда зі сталевояйким?
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