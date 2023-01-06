Россияне снова обстреляли три района Харьковской области, поднялся масштабный пожар, - ОВА. ФОТО
2 2570
За прошедшие сутки под огнем вражеской артиллерии и минометов были Купянск, Волчанск, Двуречная, Огурцово, Кисловка и другие населенные пункты.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.
В Купянске повреждено здание гражданской промышленности. А в Двуречном Купянского района частично разрушен лицей. Там произошел масштабный пожар, который тушили в течение 3 часов.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Двуречном ранение получил мужчина 75 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.