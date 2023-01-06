Журналисты нашли под Москвой центр тренировок операторов "Шахедов", - СМИ. ФОТОрепортаж

Россияне тренируются убивать украинцев с помощью иранских дронов на базе в 100 км от Москвы и в 600 км от границы с Украиной.

К такому выводу пришли журналисты проекта Донбасс. Реалии от Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Полигон расположен в 8 километрах юго-восточнее Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ в городе Коломна Московской области.

Этот центр является единственным в структуре Минобороны РФ, который готовит операторов дронов и базируется в городе Коломна (военная часть 20924 на Артиллерийской улице). Однако полеты совершают в другом месте. Журналисты установили его, проанализировав фото соревнований операторов БПЛА "Соколиное охота".

Читайте: О наличии в иранских дронах деталей западного производства стало известно еще после первых атак в сентябре, - Воздушные силы

В 2019 и 2021 гг. они проходили на полигоне Центра в Коломне. В 2019-м российское Минобороны активно публиковало фото соревнований.

Российские военные стоят на фоне этого сооружения:

Рядом с установленной площадкой находится большой полигон, ранее принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. По всей вероятности, этот полигон также используется для полетов БПЛА.

Также смотрите: Вражеский дрон "вертолет" сбит на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТО

На інших фото зі змагань того року, які публікувало МО РФ, видно вже більш відкриту місцевість:

Поскольку инструкторы именно этого центра проходили обучение в Иране, можно предположить, что на Shahed также учат именно здесь.

Также читайте: Российское руководство принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу, - Генштаб

Расстояние от полигона до Москвы составляет около 100 км. До границы Украины – около 600 км.