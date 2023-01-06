Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня россияне снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"К сожалению, один из наших коллег в результате атаки погиб. Еще четверо пострадали. Повреждены также техника спасателей и здание подразделения", - говорится в сообщении.















Напомним, 5 января войска РФ обстрелом повредили пожарную часть и авто спасателей в Херсоне.

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