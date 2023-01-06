Новости Фото • Война

Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

1 8446
Сегодня россияне снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"К сожалению, один из наших коллег в результате атаки погиб. Еще четверо пострадали. Повреждены также техника спасателей и здание подразделения", - говорится в сообщении.

Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 01
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 02
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 03
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 04
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 05
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 06
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 07

Напомним, 5 января войска РФ обстрелом повредили пожарную часть и авто спасателей в Херсоне.

Также читайте: В Херсоне слышны мощные взрывы, - телеграм-канал

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости