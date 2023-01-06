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Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь. ФОТОрепортаж

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6 января в Беларусь прибыл очередной эшелон российской военной техники. Она имеет отметки "Z".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

"Техника прибывает "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства", – говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в Беларусь перебросили не менее 50 единиц техники. Примечательно, что на многих грузовиках есть символ "Z".

"Эшелон состоит из около 43 КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На одной из машин заметили номера с 44-м регионом РФ - это Западный военный округ", - отмечают в мониторинговой группе.

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Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 02
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Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 04
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Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 07

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Топ комментарии

  • Delko Korki
    белорсы проснулись в рассеи 24 Февраля
  • vit603
    Окупація вже давно там..... відколи російський омон розганяв демонстрантів, переодітий в білоруську форму
  • Merk Alexov
    а ми на них дивитись будем чи може вже час jоbнути?
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