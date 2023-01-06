Последствия обстрела центра Курахова: есть раненый, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Утром 6 января россияне обстреляли центр Курахово Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне обстреляли центр города, попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом. Также повреждено отделение местной больницы — там, по предварительной информации, есть 1 раненый человек".
Курахово уже далеко не впервые испытывает такой удар. И, к сожалению, можно быть уверенным, что не в последний раз", - говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что оставаться в городе - опасно и призвал жителей эвакуироваться.