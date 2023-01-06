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Памятники Тихонову и Островскому демонтировали в Харькове. ФОТО

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В Харькове демонтировали памятник члену ЦК КПСС Николаю Тихонову и советскому писателю Николаю Островскому.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета Ирина Гончарова-Багалий, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове демонтировали памятник Тихонову. Тому самому дважды герою соцтруда и члену ЦК КПСС. Не знали, что он до сих пор стоял? На Соборном спуске. Он должен был быть демонтирован еще в 2016 г. по закону о декоммунизации. Но простоял до конца 2022 . Надеюсь, теперь на этом месте установят памятник Петру Болбочану, штаб которого находился на спуске", - отметила депутат.

Также по информации главы ОО "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова, на днях в Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому.

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Памятники Тихонову и Островскому демонтировали в Харькове 01

Памятники Тихонову и Островскому демонтировали в Харькове 02

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Топ комментарии

  • Mikhail Saveliev
    Кацапьска "культура" виховала сьогоднішніх орків вбивцями та гвалтівниками. Це отрута, а не культура та вона не має місце в Україні
  • Senator 0eaca536
    Краснопузые мавзолейные Обезьяны 🦍 против,ибо пролетайРят чЛенина Сралина живее всех живых...👹👺💀
  • Sol Invictus 522a166f
    когда уже поснимают 1 000 000 танков и прочих совков натыканных по всей Украине ... 30 лет прошло .... я когда вижу эти типа "памятники" мне сразу же вспоминаются зиккураты с Варкрафта ... походу их совки понатыкали чтобы ватники могли манной подзаряжаться и шабаши вокруг них устраивать
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