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Россиянин написал в паспорте "Путин х#йло", только бы не выгоняли из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

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Гражданин России, проживающий в Украине, не хочет возвращаться на Родину. Он разрисовал свой русский паспорт.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина превысил срок пребывания в Украине. Когда его обнаружили пограничники, рассказал, что не хочет возвращаться в Россию.

В своем загранпаспорте он нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и написал "Путин х#йло".

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Пограничники передали мужчину для дальнейшей проверки сотрудникам Национальной полиции.

Россиянин написал в паспорте Путин х#йло, только бы не выгоняли из Украины, - Госпогранслужба 01

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    .. Ну , не знаю що й сказати .. Я його розумію .. Я б теж в ту клоаку не поїхав би ні за які гроші .
  • Erlich Bachman
    Оце так відчайдушний вчинок, той хто добре знає як живеться запорєбріком дуууже спішить повертатися туди.
  • Линкин Парк
    Доверяй, но проверяй. Доверия к раССеянцам нет.
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