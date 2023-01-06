Россиянин написал в паспорте "Путин х#йло", только бы не выгоняли из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО
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Гражданин России, проживающий в Украине, не хочет возвращаться на Родину. Он разрисовал свой русский паспорт.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина превысил срок пребывания в Украине. Когда его обнаружили пограничники, рассказал, что не хочет возвращаться в Россию.
В своем загранпаспорте он нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и написал "Путин х#йло".
Пограничники передали мужчину для дальнейшей проверки сотрудникам Национальной полиции.