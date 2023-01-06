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Приговорены к лишению свободы два информатора, которые сдавали позиции военных ВСУ в Константиновке и Бахмуте, - Офис генпрокурора. ФОТО

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При поддержке публичного обвинения Донецкой областной прокуратурой суд признал двух граждан Украины виновными в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им назначено наказание в размере 5 лет и 6 месяцев и 6 лет лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель пос. Клебан-Бык Краматорского района, а в мае-июле житель г. Бахмут по собственным телефонам через мессенджер распространяли текстовые сообщения и скриншоты Google Maps. Они содержали координаты местоположений и перемещения личного состава и техники ВСУ на территории городов Константиновки и Бахмута", - говорится в сообщении.

Оба осужденных ожидали приговора суда под стражей.

Досудебное расследование осуществляет СБУ.

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Приговорены к лишению свободы два информатора, которые сдавали позиции военных ВСУ в Константиновке и Бахмуте, - Офис генпрокурора 01
Приговорены к лишению свободы два информатора, которые сдавали позиции военных ВСУ в Константиновке и Бахмуте, - Офис генпрокурора 02

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Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Занадто м'яке покарання для такої нечисті!
  • Sharl
    Ну и шо вы им рожи позамазовали? Думаете за время отсидки исправятся??? Смешно слышать….
  • Вадим Владимирович 587dba0e
    Зачем конченым морды замалевывать. Пусть все их знают.
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