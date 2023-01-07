Вследствие обстрела Бахмута погибли 2 гражданских, 13 человек получили травмы и ранения, - Офис Генпрокурора. ФОТО
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6 января российские захватчики обстреляли Бахмут и Бахмутский район Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Вследствие мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.