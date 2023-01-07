Вследствие обстрела Бахмута погибли 2 гражданских, 13 человек получили травмы и ранения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

6 января российские захватчики обстреляли Бахмут и Бахмутский район Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Вследствие мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

Смотрите также: Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения. ФОТОрепортаж