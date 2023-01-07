Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье. ФОТОрепортаж

2 1386
За прошедшие сутки вражеская армия более 200 раз ударила по территории города Гуляйполе, что в Запорожской области.

Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"В Гуляйполе в течение суток произошло более двухсот попаданий по территории города. Россияне били из танков, минометов, применяли реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены как жилищный фонд, так и гражданская инфраструктура.

Кроме того, неспокойной остается ситуация в Васильевском районе. В Степногорске "Градами" повреждены склады на местном предприятии. А в селе Павловка, расположенном недалеко от города, огнем российских захватчиков поврежден частный дом.

Совершенные военными РФ преступления задокументированы правоохранителями в пределах ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины. По каждому факту вооруженной агрессии возбуждены уголовные производства.

Читайте также: Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 01

Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 02
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 03
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 04
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 05
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 06
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 07

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости