Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"В Гуляйполе в течение суток произошло более двухсот попаданий по территории города. Россияне били из танков, минометов, применяли реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждены как жилищный фонд, так и гражданская инфраструктура.
Кроме того, неспокойной остается ситуация в Васильевском районе. В Степногорске "Градами" повреждены склады на местном предприятии. А в селе Павловка, расположенном недалеко от города, огнем российских захватчиков поврежден частный дом.
Совершенные военными РФ преступления задокументированы правоохранителями в пределах ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины. По каждому факту вооруженной агрессии возбуждены уголовные производства.