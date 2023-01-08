Серия громких взрывов прогремела на заводе "Гидромаш" в Мелитополе, где оккупанты разместили очередную военную базу, - Федоров. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В Мелитополе ночью раздалась серия громких взрывов.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты снова неудачно курят на оккупированных территориях. Да так, что детонирует и детонирует.

Ожидаем подробности от Сил обороны Украины. Очевидно только одно: оккупанты, бегите уже с нашей земли!" - написал он.

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Позже Федоров сообщил, что "стало известно, где сегодня ночью не спалось оккупантам Мелитополя".

"Слишком громко было на захваченном рашистами заводе "Гидромаш", где они разместили очередную военную базу.

Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила окна соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром.

Ждем подробностей, скольким оркам и вражеской технике повредило курение", - говорится в сообщении.

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