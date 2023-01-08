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Последствия обстрела Харьковщины российскими оккупантами: Били из Белгородской области. ФОТОрепортаж

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Россияне обстреляли Мерефу и Двуречную в Харьковской области. Погиб 50-летний мужчина, ранения получил еще один гражданский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"7 января около 23:00 оккупанты нанесли ракетный удар по г. Мерефа - получило повреждения предприятие. Погиб 50-летний мужчина, еще один мирный житель получил ранения. По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.

Также вечером российские военные обстреляли пгт Двуречное Купянского района. В результате обстрела возник пожар площадью 100 кв. м: горел частный жилой дом. Кроме того, повреждено здание подразделения ГСЧС.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Последствия обстрела Харьковщины российскими оккупантами: Били из Белгородской области 01
Последствия обстрела Харьковщины российскими оккупантами: Били из Белгородской области 02
Последствия обстрела Харьковщины российскими оккупантами: Били из Белгородской области 03
Последствия обстрела Харьковщины российскими оккупантами: Били из Белгородской области 04

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Топ комментарии

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Бейте в ответ. Или путен нападьот?
  • 5 копійок
    Зараз Вовочка прокинеться та як дасть отвєтку реактивним асфальтом.
  • Garry Dron 6973c752
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