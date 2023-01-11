Защищая Украину, погиб пограничник Николай Литвинов. ФОТО
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Защищая Украину от оккупантов, погиб пограничник Николай Литвинов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, пограничник Николай Литвинов погиб 2 января 2023 при обстреле позиций из ствольной и реактивной артиллерий на востоке Украины.
"Мужчина проходил службу в Луганском пограничном отряде и защищал нашу Родину как мужественный воин и настоящий сын своего народа", - говорится в сообщении.