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В Одесской области ликвидирован канал незаконной переправки лиц через государственную границу. ФОТО

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Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали организатора и его пособников при попытке незаконной переправки через государственную границу двух мужчин призывного возраста.

Об этом в телеграме сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Организаторами преступной схемы оказались местные жители Одесщины, в возрасте от 24, 31 и 37 лет. Для воплощения своей сделки мужчины зарегистрировали телеграм-канал, которым и воспользовались два жителя Винницкой и Харьковской областей. За услуги незаконной переправки дельцы получили от 1500 до 3800 долларов США с каждого.

В ходе обыска у фигурантов дела были изъяты денежные средства в сумме 10300 долларов США, вероятно полученных от незаконных действий", - говорится в сообщении.

По признакам совершения уголовного правонарушения по статье 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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В Одесской области ликвидирован канал незаконной переправки лиц через государственную границу 01

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Топ комментарии

  • Буба Бубченко
    Зате живі.
  • Hanka Panyanka
    гроші можуть робити справжні дива..., в мене є знайомий, який перетнув кордон, але сума була значно вища, я гадаю, що прикордонники теж інколи допомагають, якщо грошей вистачає..., я бачу, якщо суми невеликі, то таких майже завжди ловлять...
  • Advokat Savchuk
    Бачу на жилетах напис "уввб"- внутрішня безпека, тобто наглядачі за простими погранцями, можливо й з іншої області. Генералу мулу з речницею/смокталкою цього разу обламалось
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