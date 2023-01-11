В Одесской области ликвидирован канал незаконной переправки лиц через государственную границу. ФОТО

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали организатора и его пособников при попытке незаконной переправки через государственную границу двух мужчин призывного возраста.

Об этом в телеграме сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Организаторами преступной схемы оказались местные жители Одесщины, в возрасте от 24, 31 и 37 лет. Для воплощения своей сделки мужчины зарегистрировали телеграм-канал, которым и воспользовались два жителя Винницкой и Харьковской областей. За услуги незаконной переправки дельцы получили от 1500 до 3800 долларов США с каждого.

В ходе обыска у фигурантов дела были изъяты денежные средства в сумме 10300 долларов США, вероятно полученных от незаконных действий", - говорится в сообщении.

По признакам совершения уголовного правонарушения по статье 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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