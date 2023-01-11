Пригожин опубликовал фото якобы из шахт Соледара. В ВСУ опровергли. ФОТО
Фото якобы из Соледара опубликовано в телеграм-канале Пригожина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", - заявил он.
Пригожин утверждает, что Соледар штурмовали только боевики ЧВК "Вагнер". И публикует якобы сделанное в шахтах Соледара фото.
Стратком ВСУ сообщает, что Пригожин солгал. На самом деле фото сделано в пещере в районе Владимировки Донецкой области.
"Похоже, что место нахождения прихожина не соответствует действительности и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зэков. Соледар был, есть и всегда будет украинским!" , - заявили в Страткоме.
Так, по сообщению Страткома ВСУ, выглядят шахты Соледара
А так - шахта в Донецкой области, где Пригожин сделал свое фото, - утверждают в Страткоме