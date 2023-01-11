Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману.. ФОТОрепортаж

Ночью и утром россияне вели обстрелы в основном в центральной части Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении снова больше всего пострадала Кураховская громада. В Курахово враг попал в предприятие - повреждена техника и гараж. В Кураховке есть прямое попадание в частный дом и 2-этажку, еще 3 дома частично повреждены - информацию о пострадавших устанавливаем. В Авдеевке в течение ночи продолжались хаотические обстрелы по всему городу, а к утру россияне совершили 2 артобстрела - по предварительной информации, без жертв. Кроме того, обстрелы зафиксированы в Марьинской и Очеретинской громадах.

На Горловском направлении происходили периодические обстрелы окрестностей Часовоярской и Торецкой громад.

На Лисичанском направлении поздно ночью россияне ударили ракетами С-300 по Лиману – повредили школу. К счастью, без жертв.

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